Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Edward Norton ha raccontato un aneddoto sulle riprese di American History X. Nel film cult uscito nel 1998, l’attore interpreta il protagonista, Derek Vinyard, un ex leader neonazista che esce di prigione dopo essere stato condannato per omicidio plurimo. Una nota scena vede l’uomo fare una schiacciata durante una partita di basket, rivendicando il campo come territorio per la sua banda di suprematisti bianchi. Un passaggio non facile da girare per Norton:

Ero molto carico per quel film, e tutti pensavano che questo equivalesse a capacità di salto in verticale. Quindi andiamo a fare le riprese. Loro faranno questi tiri speciali per ottenere la schiacciata. Nei campi da basket di Venice [quartiere di Los Angeles] ci sono un sacco di giocatori veri e tutto il resto. E loro mi chiedono: “Dove vuoi che mettiamo il ferro [del canestro]?“. E io rispondo: “Circa 2.70 metri [9 piedi]“. Dovrebbe andare bene. Non è andata bene. Avevo il corpo da prigione sopra e le gambe di un maratoneta keniota sotto. Mi hanno messo i pantaloni sportivi per nascondere la differenza tra sopra e sotto. Quindi sbaglio [il tiro]. Sbatto la palla contro la parte inferiore del ferro a 2. 70 metri di distanza. E poi accade la cosa peggiore possibile: devono abbassarlo davanti a tutti. Lo abbassano, ma non è ancora sufficiente. E io sono sempre più stanco. Alla fine della giornata, in pratica, ho messo la mano più in alto che potevo, e loro mi hanno messo il canestro all’altezza del polso. In quel tiro sono coi piedi per terra.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Vi ricordiamo che abbiamo visto recentemente Norton in Glass Onion – Knives Out, disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE). Lo ritroveremo invece a breve in Asteroid City, nuovo film di Wes Anderson (qui il primo trailer).

