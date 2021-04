C’è un altroall’orizzonte? Stando a quanto dichiarato da, una delle protagoniste dei film, c’è effettivamente una possibilità.

L’attrice ne ha discusso con Entertainment Tonight martedì scorso, alludendo alla possibilità di ricongiungersi ai suoi colleghi per un nuovo capitolo.

“Potrebbero girarlo” ha preannunciato prima di aggiungere: “Va bene, non so dirti quando, perché davvero non lo so, visto che dobbiamo riunire tutti gli attori allo stesso tempo e far coincidere gli impegni di tutti“.

Ha poi precisato: “Una sceneggiatura esiste, mi limito a dire questo“.

Reid ha poi svelato di aver letto lo script e che si tratta di “uno dei migliori” della serie. “È meraviglioso” ha poi concluso, precisando che il quinto film “si farà ma non so quando“.

Reid è apparsa nel primo American Pie nel 1999 accanto a Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye Thomas, Mena Suvari, Natasha Lyonne, Shannon Elizabeth e Chris Kline.

L’attrice, tornata in American Pie 2 ma anche nel quarto film American Reunion, ha spiegato che nel corso degli anni i componenti del cast sono rimasti in contatto.

“Quando cresci con qualcuno presente al tuo esordio, non lo dimentichi” ha aggiunto.