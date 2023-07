Uscita nel 2003, Amore estremo – Tough Love è una commedia sentimentale che vede come protagonisti Ben Affleck e Jennifer Lopez, all’epoca coppia anche nella vita. Il film si rivelò un sonoro flop di pubblico e critica e il suo stesso regista, Martin Brest, preferisce oggi non parlarne né chiamarlo per nome. In una recente intervista con Variety, quando il suo interlocutore gli dice di aver rivisto la pellicola, il cineasta commenta:

Conosco a fondo tutti i film a cui ho lavorato. Francamente non so nemmeno che aspetto abbia quel film, per il modo in cui ha preso forma. Anche il nome… lo chiamo “il film G [Gigli è il titolo originale, ndr.]“. Probabilmente meno se ne parla e meglio è.

Ricordiamo infatti che Amore estremo andò incontro a una complicata produzione, che comprese anche una riscrittura della sceneggiatura e reshoot fatti senza il consenso di Brest; al box-office, di fronte a un budget di oltre 70 milioni, ne incassò meno di 10. Si tratta inoltre, ad oggi, dell’ultimo lavoro dietro la macchina da presa del regista, che in precedenza aveva diretto titoli celebri come Beverly Hills Cop e Vi presento Joe Black. Di seguito la sinossi:

Ad un criminale da strapazzo viene commissionato il rapimento del fratello malato di mente di un giudice. Gli viene affiancata una bellissima killer professionista.

Cosa ne pensate delle parole di Martin Brest su Amore estremo? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate