Amsterdam: i primi commenti della critica al film di David O. Russell non sono molto positivi

Si è tenuta ieri la première di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell con un cast, come di consueto, ricchissimo. Le recensioni rimarranno embargate fino al 4 ottobre, due giorni prima dell’uscita, ma intanto sono arrivate online le prime reazioni social dei critici che sono riusciti a vedere il film. Commenti che, purtroppo, non sono affatte positivi.

GUARDA – Il trailer finale

Ne traduciamo alcuni:

Joey Magidson (AwardsRadar): Amsterdam è divertente, ha un cast di primo piano che palesemente si sta divertendo. Mi ha ricordato un American Hustle più leggero. David O. Russell fa sempre questo tipo di film d’insieme molto bene”.

Murtada Elfadl (NewFestNYC): “Il film Amsterdam è un caper tortuoso e verboso di David O. Russell che prende vita solo saltuariamente”.

Gregory Elwood (The Playlist): “Sfortunatamente, Amsterdam di David O. Russell è un gran casino. Il tono e il montaggio sono i suoi più stridenti dai tempi di Huckabees. Quando, nel terzo atto, ha finalmente qualcosa da dire… è davvero troppo tardi. Robbie e Bale sono i migliori. E per quanto riguarda Taylor Swift, almeno ne otterrà un meme”.

Zoe Rose Bryant (We Live Entertainment): “Amsterdam è un *gigantesco* passo falso. Il mistero centrale è inutilmente complicato, il ritmo è debole, la recitazione è incoerente, e solo a tratti è divertente. Christian Bale e Margot Robbie ne escono bene. Anche Robert De Niro e Anya Taylor-Joy.”

Matt Neglia (Next Best Picture): “Amsterdam è un casino complicato che non diventa mai interessante quanto vorrebbe esserlo. Christian Bale cerca di fare comicità bizzarra con risultati imbarazzanti, mentre Margot Robbie e John David Washington non hanno chimica. La fotografia di Lubezki sembra fare a botte con lo stile di David O. Russell.”

Charles Bramesco (Vulture): “Le parti più divertenti di questo film aggressivamente ‘ok’ (chiamo queste finezze “il tocco Russell”) sono tutte metatestuali e casuali – Taylor Swift che viene ****** da *****, Anya Taylor-Joy che è una ******.”

Rodrigo Perez (ThePlaylist): “Amsterdam è probabilmente troppo serio per troppo tempo, e alla fine diventa troppo pesante. Non so, però: a me è piaciuta la stravagante e intrigante trama che si intreccia intorno a tutto. Questo anche grazie alle tematiche di fratellanza ed eguaglianza e al fatto che abbia qualcosa da dire sul fragile stato delle cose. Prendetemi pure in giro se mi piace una fiaba seria e anti-fascista.”

La storia di Amsterdam narra di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Nel ricchissimo cast troviamo Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro.

Amsterdam sarà disponibile nelle sale americane dal 7 ottobre (in Italia dal 27 ottobre).

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!