Durante la CinemaCon di Las Vegas 20th Century Studios ha presentato (o per meglio dire confermato) il titolo del prossimo film di Il lato positivo e American Hustle), ovvero

Del gremito cast di Amsterdam troviamo Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 4 novembre.

Potete vedere la prima immagine del film con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington (Tenet) qua sotto:

La storia narra di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Il progetto è basato su un’idea originale del regista e sceneggiatore.

La produzione, ricordiamo, potrà contare sulle doti del direttore della fotografia Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Il film è prodotto dalla New Regency che per la distribuzione si affiderà ai 20th Century Studios, con cui ha un accordo di prelazione. Matthew Budman figurerà come produttore.

