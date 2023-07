Prima che Margot Robbie fosse scelta come sua incarnazione, Barbie sarebbe potuta essere portata sul grande schermo da Amy Schumer. L’attrice ha recentemente spiegato perché rinunciò al progetto sei anni fa, e ora, dopo aver visto il film di Greta Gerwig (insieme ad Oppenheimer), ha condiviso sui social la sua opinione in merito. “Barbie e Oppenheimer mi sono piaciuti molto, ma credo che avrei dovuto interpretare il ruolo di Emily Blunt [In Oppenheimer]. Puoi fare di meglio Hollywood“. Le sue parole in un post su Instagram, a cui allega una foto che la ritrae con uno sguardo severo sopra un paio di occhiali da sole e un cappello in testa.

Lo potete vedere qui sotto:

Vi ricordiamo che nel film di Christopher Nolan Blunt interpreta Katherine “Kitty” Oppenheimer, moglie dell’omonimo protagonista ritratto da Cillian Murphy.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

FONTE: Instagram

Classifiche consigliate