Nell’ambito della categoria “notizie assurde” ha fatto molto discutere nel 2022 quella relativa alla causa intentata da alcuni fan di Ana de Armas contro la Universal e il trailer di Yesterday, il lungometraggio “beatlesiano” di Danny Boyle.

Al tempo, Michael Rosza e Conor Woulfe sostenevano di essere stati attirati con la frode nella visione della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI) che, uscita nelle sale nel 2019, ha guadagnato in tutto il mondo ben 154 milioni di dollari a fronte di un budget stimato fra i 26 e i 41 milioni. L’inganno di cui sopra, che ha portato al noleggio del film, è imputabile a un trailer di Yesterday in cui figurava, appunto, anche Ana de Armas assente però dal montaggio finale del film diretto da Danny Boyle (Trainspotting, 28 giorni dopo).

Come riporta l’Hollywood Reporter:

La causa per “pubblicità ingannevole” non può proseguire poichè:

Il tribunale ha stabilito che Woulfe, che ha noleggiato il film una seconda volta su Google Play credendo che de Ana de Armas potesse apparire in una versione diretta dal regista, “non ha le basi legali” per intentare una causa, trattandosi di “danno autoinflitto”. Wilson ha concluso decretando che Woulfe non ha guardato Yesterday per via del trailer della Universal secondo cui l’attrice appare nel film. Ha anche stabilito che non c’era alcun motivo per ritenere che la “versione di Yesterday noleggiata su Google Play sarebbe stata diversa dall’altro montaggio” visionato la prima volta.