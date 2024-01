Mentre cresce la curiosità per chi raccoglierà il testimone da Daniel Craig come prossimo James Bond, Tom Hanks parla dei suoi desideri per il nuovo 007 e sceglie un’opzione di cui si è discusso molto negli ultimi anni: Idris Elba.

In un’intervista con BBC News (come riportato da Variety), l’attore ha infatti sostenuto il collega: “Bisogna capire una cosa, James Bond ha la licenza di uccidere. E darei quella licenza a Idris Elba sulla base del lavoro che ha fatto“.

Al momento, ricordiamo, la produzione del prossimo film di James Bond non ha ancora parlato di quando avverrà l’annuncio del nuovo attore.

