AND: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley nel nuovo film di Yorgos Lanthimos

Il regista di La favorita Yorgos Lanthimos e Searchlight Pictures tornano a collaborare per un nuovo film con protagonisti Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley.

Intitolato AND, il progetto entrerà in produzione il mese prossimo a New Orleans su una sceneggiatura di Lanthimos e Efthimis Filippou.

“Lavorare con Yorgos continua a essere una delle parti migliori alla Searchlight, e questo è l’ennesimo progetto originale unico nel suo genere” hanno commento i presidenti di Searchlight David Greenbaum e Matthew Greenfield. “Lavorare con Emma, Willem, Jesse e Margaret così come con Element e Film4 è la ciliegina sulla torta“.

La trama per il momento è tenuta sotto chiave, così come la data d’uscita.

