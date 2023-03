AND: Willem Dafoe si è fatto schiaffeggiare 20 volte da Emma Stone per una scena

In una nuova interista per il The New York Times, Willem Dafoe ha parlato del suo ruolo in AND, il nuovo film di Yorgos Lanthimos in cui condivide la scena con Emma Stone, Jesse Plemons e Margaret Qualley.

L’attore ha svelato di aver chiesto a Emma Stone di schiaffeggiarlo ripetutamente per una scena nonostante non fosse inquadrato dalla macchina da presa. Ha voluto così in modo che la reazione dell’attrice fosse più vera.

“È esattamente ciò che vorresti da un attore” ha commentato il regista. “Farsi coinvolgere in ogni modo“.

Stone ha poi aggiunto:

Molti attori hanno l’istinto di mettersi in mostra, sono i tipi da “guarda me, guarda me”. [Willem] è esattamente l’opposto. Forse le cose sono cambiate negli anni, ma molti degli attori con cui lego lo fanno da tempo, sono passati da “Io” a “Noi”.

La trama per il momento è tenuta sotto chiave, così come la data d’uscita.

