In un’intervista con il Sight and Sound Magazine, Andrew Dominik, regista di Blonde (LEGGI LA RECENSIONE), biopic su Marilyn Monroe ora disponibile su Netflix, ha dichiarato che l’attrice ha recitato in “un sacco di film che nessuno guarda veramente” e ha definito la sua famosa romantic comedy Gli uomini preferiscono le bionde un film sulle “puttane ben vestite“.

La giornalista Christina Newland, che ha condotto l’intervista, ha pubblicato la trascrizione su Twitter (la potete vedere qui sotto) e poi ha aggiunto in un tweet successivo: “Voglio assicurarmi di aver fatto [le cose] con la dovuta diligenza: [Dominik] ha parlato e fatto riferimento a molti dei film [di Monroe]. È chiaro che ha studiato e visto tutto: se gli siano piaciuti (a parte A qualcuno piace caldo, che adora) è un’altra storia, evidentemente“.

Nel corso dell’intervista, Dominik ha poi aggiunto:

Marilyn era uno strano sex symbol perché non doveva morire alla fine [dei suoi film] come una Barbara Stanwyck o una Rita Hayworth. Ma doveva essere una bambina. Quindi, quando canta Diamonds Are a Girl’s Best Friend (in Gli uomini preferiscono le bionde) è un consiglio da sorella: “Se vuoi sc*pare, assicurati di essere pagata“? O è solo un romanticizzare l’essere una pu**ana?

