Rivedremo mainei panni diin un futuro cinecomic? Non lo sappiamo. L’attore è apparso recentemente al fianco di Tom Holland e di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home. Tuttavia pare che non ad oggi non sia coinvolto in altri progetti dedicati al supereroe Marvel.

Parlando con Variety durante gli Screen Actors Guild Awards Garfield ha dichiarato:

Nessun piano, questa è la verità. Tutti mi chiameranno bugiardo per il resto della vita. Sono il tipo che gridava al lupo al lupo.

Cosa ne pensate delle parole di Garfield? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni, le notizie e gli approfondimenti sul film ora nelle sale No Way Home nella nostra scheda del film! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!