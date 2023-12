Andrew Garfield è stato protagonista di un incontro con il pubblico per parlare della sua carriera al Red Sea Film Festival giovedì scorso.

All’attore, ovviamente, è stato chiesto di parlare del suo rapporto con Spider-Man e ha ricordato di aver sempre amato il personaggio sin da quando aveva 3 anni, quando si travestì dall’Uomo Ragno per Halloween.

Ha poi parlato di Spider-Man: No Way Home e dell’incontro con gli altri volti di Spider-Man, Tom Holland e Tobey Maguire:

Finché tutti e tre non ci siamo ritrovati nella stessa stanza a fare le prove, a capire cos’è che avremmo fatto, non è stato possibile scrivere [il loro incontro]. Ognuno di noi aveva un’idea tutta sua di quel personaggio e non sapevamo come avrebbero interagito finché non ci siamo effettivamente trovati a interagire. È stato come creare un cortometraggio a basso budget con gli amici. Ma è diventato il film più colossale nella storia del cinema.