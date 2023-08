Online sono approdate le prime immagini di All of Us Strangers, adattamento cinematografico dell’opera letteraria di Taichi Yamada che avrà come protagonisti Andrew Scott e Paul Mescal.

Andrew Haigh (Weekend) ha diretto il film. Nel cast troviamo anche Jamie Bell e Claire Foy. Il lungometraggio arriverà nelle sale il 22 dicembre.

Potete vedere le immagini qui sotto, seguite dalla sinossi ufficiale dell’opera letteraria:

Hideo Harada è un uomo di mezz’età, divorziato, con un figlio che non vede quasi mai e un lavoro – scrivere soggetti per la televisione – che stenta a decollare. Per di più, vive nel suo ufficio, in una grande e asettica palazzina nei pressi di una trafficata strada statale di Tokyo. Così, per sfuggire allo squallore e alla solitudine della propria esistenza, il giorno del suo compleanno Hideo decide di recarsi ad Asakusa, il quartiere della sua infanzia, dove a dodici anni aveva perduto entrambi i genitori, investiti da un’auto. Ma, quando entra in un teatro, tra il pubblico nota un individuo straordinariamente somigliante al padre. L’uomo lo invita a seguirlo a casa sua, dove lo aspetta la moglie: anche lei è identica alla madre morta…

FONTE: Collider

