Era nell’aria già da qualche tempo e, adesso, è arrivata la conferma grazie all’articolo pubblicato dall’Hollywood Reporter: Andy Muschietti, in questi giorni nei cinema di tutto il mondo con The Flash (LEGGI LA RECENSIONE), ha rafforzato ulteriormente, insieme alla sorella Barbara, i suoi legami con la Warner firmando un accordo di prelazione.

E, come si sospettava già da un po’, l’avventura dei Muschietti all’interno dell’Universo Cinematografico della DC non si conclude qua: in attesa di capire se The Flash 2 si farà, il filmmaker si occuperà anche di portare sul grande schermo Batman: The Brave and the Bold (quello con Robert Pattinson apparterrà a DC Elseworlds), uno dei dieci progetti dei DC Studios annunciati lo scorso gennaio (ECCO I DETTAGLI). L’ingaggio per il film non è però collegato al first-look deal siglato con Warner.

L’accordo, della durata di tre anni e che prevede lo sviluppo di progetti su larga scala sia per il cinema che per la TV, viene così commentato dai due capi di Warner Bros. Michael De Luca e Pam Abdy:

Non potremmo essere più entusiasti di così di rafforzare la nostra partnership con questi filmmaker instancabili e incredibilmente talentuosi. Con la visione e l’abilità uniche di Andy come regista e l’istinto acuto e lungimirante di Barbara come produttrice, formano un vero team da sogno nel campo del cinema. Trasformano la loro passione di una vita in film che si distinguono come coinvolgenti storie umane e di avvincente intrattenimento. Questo è uno dei motivi per cui i loro film si connettono così ampiamente e con forza con il pubblico di tutto il mondo, e si allinea perfettamente con il tipo di film che vogliamo realizzare.

I Muschietti dal canto loro hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:

Warner Bros. è stata un partner incredibile per noi da anni, ma oltre a ciò, Warner è una parte integrante parte delle nostre vite. Guardavamo film prima ancora di imparare a camminare e abbiamo trascorso gli anni della nostra formazione da bambini al drive-in. Ora ci uniamo alla famiglia Warner Bros. È un cerchio che si chiude. Conoscere Pam e Mike da così tanto tempo ci fa sentire davvero a casa. E non potremmo essere più entusiasti di continuare a lavorare con Channing e Brett Paul nel settore televisivo.

I Muschietti hanno da anni un solido rapporto con lo studio consolidatosi grazie al grande successo dell’adattamento in due parti di IT, il leggendario romanzo di Stephen King: cumulativamente, hanno generato un giro d’affari al box-office di 1,168 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulato di 105 (via The Numbers).

L’accordo va a estendere quello che i due avevano già siglato con la vecchia dirigenza della major che ha portato allo sviluppo della serie TV prequel di IT Welcome to Derry. In senso più generale, è un altro tassello nella strategia di Michael De Luca e Pam Abdy volta a recuperare gli strappi con importanti filmmaker generatisi quando Jason Kilar ha annunciato il famigerato project pop-corn, secondo cui tutti i film del 2021 sarebbero usciti in contemporanea al cinema e in streaming.

FONTE: The Hollywood Reporter

