In occasione di una conferenza alla NYU Tisch School of the Arts, come riportato da Variety, Ang Lee ha parlato del film su Bruce Lee che sta sviluppando da diverso tempo.

“Mi ci sono voluti anni per trovare la chiave giusta e il modo di sentirmi coinvolto” ha commentato il regista, che ha spiegato di aver trovato alcune somiglianze con Lee. “Da un punto di vista caratteriale non potrei essere più diverso da Bruce Lee, ma ci sono aspetti in cui mi immedesimo. Aveva problemi di identità, cercava di appartenere a qualcosa, di trovare il suo posto, e io lo capisco benissimo“.

Il piano del regista è di far interpretare il ruolo a suo figlio Mason Lee: “Nessuno dei due sta ringiovanendo, quindi spero di realizzare il film quanto prima“.

