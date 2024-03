Un tuffo nel passato agli Oscar 2023 con questa recente intervista di Angela Basset per la rubrica OWN Spotlight di Oprah, in cui l’attrice ha parlato per la prima volta della sua reazione visibilmente delusa dopo la sconfitta alla scorsa edizione degli Academy Awards.

L’attrice era infatti candidata a migliore attrice non protagonista per la sua potentissima interpretazione della Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever, ma la statuetta è andata come ben ricorderete a Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once.

L’inquadratura sulla Basset poco dopo la sconfitta lasciava poco spazio all’immaginazione, il volto pietrificato dell’attrice aveva subito fatto il giro del web.

Dopo un anno, l’attrice – che quest’anno ha ritirato l’Oscar alla carriera – ha parlato in prima persona della sua reazione, definendola semplice delusione umana e che, al contrario di ciò che si pensa, credeva di averla gestita molto bene, rimanendo composta anche per rispetto ai figli, che l’accompagnavano durante la serata:

Credevo di averla gestita bene, dopotutto. Almeno quella era la mia intenzione di gestirla nel migliore modo possibile. Ovviamente, è stata per me un’enorme delusione, e questo è del tutto umano e comprensibile. Ero delusa e l’ho gestita come un essere umano qualunque. Ci sono sempre momenti e delusioni come questa nel corso della vita, ma come bisogna comportarsi? Bisogna sorridere ed essere gentili, tanto poi si festeggia tutti insieme comunque.

