Angela Bassett, che ha interpretato la celebre cantante nell’iconico film What’s Love Got to Do with It?, ha ricordato Tina Turner a poche ore dalla sua comparsa.

“Come diciamo addio a una donna che ha usato il suo dolore e i suoi traumi usandoli come mezzo per aiutare a cambiare il mondo? Attraverso il coraggio di raccontare la sua storia, la sua costanza in tutta la vita, senza badare ai sacrifici, la sua determinazione a ritagliarsi uno spazio nel rock and roll per sé e per le persone come lei, Tina Turner ha mostrato agli altri che vivevano nella paura che aspetto avesse un futuro colmo di amore, compassione e libertà“.

Ha poi continuato: “Le sue ultime parole che mi ha rivolto sono state: ‘Non mi hai mai imitato. Invece hai toccato il cuore della tua anima, hai trovato la tua Tina e l’hai mostrata al mondo’. Terrò queste parole nel cuore per il resto dei miei giorni. Sono onorata di aver conosciuto Tina Turner. Sono così fiera di aver contribuito a mostrarla al mondo. Oggi, mentre piangiamo la perdita della sua voce iconica e della sua presenza, ci ha dato più di quanto potessimo mai chiedere. Ci ha dato tutta se stessa. E Tina Turner è un dono che resterà per sempre ‘semplicemente la migliore’. Voli di angeli cantino per il tuo riposo… Regina“.

