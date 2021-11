Tra i tanti nomi del teatro e del cinema che si sono espressi in ricordo di, oggi spicca quello di, che per prima incarnò Mrs. Lovett in Sweeney Todd e successivamente interpretò Rose nel revival di Broadway del 1974 di Gypsy.

La carriera dell’attrice oggi novantaseienne è stata costellata di momenti legati ai musical di Sondheim, basti pensare alla sua interpretazione di Anyone Can Whistle del 1964, fino al revival di Broadway di A Little Night Music. Due dei cinque Tony da lei vinti sono stati per musical di Sondheim: Sweeney Todd e Gypsy. Gli altri tre per Blithe Spirit, Dear World e Mame.

Lansbury ha affidato alle pagine di Playbill il suo omaggio:

Sapere della morte di Stephen mi ha molto rattristata. Sono infinitamente grata perché, come amava ricordarmi sempre in maniera scherzosa, fu lui a lanciare veramente la mia carriera a teatro. Il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme è stato Anyone Can Whistle. Poi ci fu Gypsy, Sweeney Todd e A Little Night Music. Era così brillante e talentuoso. E non solo ha avuto un grande impatto sulla mia vita, ma lo ha avuto anche sulle vite e sulle carriere di così tanti altri che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui, portando la gioia a un numero infinito di persone in tutto il mondo che si recavano a vedere i suoi spettacoli e ascoltavano la sua splendida musica e i suoi testi. Mi mancheranno la sua amicizia e la sua presenza nella mia vita.

Vi ricordiamo che Sondheim è molto presente sul piccolo e sul grande schermo proprio in queste settimane: la sua figura ha un ruolo centrale in Tick, Tick… BOOM! di Lin-Manuel Miranda (in cui ha anche un cameo a sorpresa), e tra pochi giorni uscirà al cinema West Side Story, musical di Leonard Bernstein di cui scrisse i testi.

Sondheim si è spento venerdì improvvisamente a 91 anni.