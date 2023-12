In un’intervista con il Wall Street Journal, Angelina Jolie ha parlato del suo rapporto con Hollywood, spiegando che oggi non sceglierebbe di farebbe l’attrice.

Piuttosto, preferirebbe il teatro: “Quando la mia carriera è iniziata, non ci si aspettava che dovessimo esporci pubblicamente così tanto, che condividessimo così tante cose“.

Ha poi aggiunto: “Visto che sono cresciuta a Hollywood, non mi ha mai colpito più di tanto, non l’ho mai trovata significativa o importante“.

L’attrice ha inoltre ammesso che intende trasferirsi altrove, magari nella sua casa in Cambogia:

In parte è dovuto a ciò che è successo dopo il divorzio. Ho perso l’abilità di vivere e viaggiare liberamente. Mi trasferirò quando potrò. Sono cresciuta in un posto vuoto. Tra tutti i luoghi al mondo, Hollywood non è un posto sano, perciò cerco autenticità.