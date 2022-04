Nel corso di una chiacchierata con Collider ha parlato del suo personaggio inmenzionando le sue fonti di ispirazione.

Ecco le parole della professoressa Lally Hicks:

Sono così emozionata per il mio personaggio, la trovo davvero forte e capace, è bravissima nella magia difensiva e in questo film ha delle sequenze davvero forti che non vedo l’ora che gli spettatori vedano.

Per il modo in cui usa la bacchetta mi sono ispirata molto a Serena e Venus Williams, è molto decisa in come la usa.

Eulalie è una donna di cuore ed è molto brava a vedere nel cuore delle persone, Silente la recluta perché conosce questo aspetto di lei.