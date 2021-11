Animali Fantastici 3, le speranze di Eddie Redmayne: “Amo la magia di quel mondo”

Durante un’intervista con BBC Sounds , Eddie Redmayne – il volto di Newt Scamander ha parlato di., in arrivo il prossimo aprile.

L’attore non si è sbilanciato sulla storia, ma ha parlato delle sue speranze:

La sinossi del film:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo della magia. Impossibilitato a fermarlo da solo affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una missione pericolosa, in cui si imbattono in nuove e vecchie creature e si scontrano con la legione cresc.ente di seguaci di Grindelwald. Con la posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?