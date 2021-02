, uno dei protagonisti della serie Netflix, ha ottenuto un ruolo in, ora in fase di riprese. La rivelazione è arrivata dall’attore in persona che ne ha parlato in una recente intervista con un giornale tedesco e ha svelato di essere sul set già da. Masucci, di origini italo-tedesche, non ha potuto parlarne fino a questo momento per motivi contrattuali, ma pare che adesso sia libero dai suoi obblighi.

Quanto al ruolo, presto svelato: l’attore ha spiegato di essere stato scelto per interpretare il Capo della Confederazione Internazionale dei Maghi. Visto che il film sarà ambientato in parte a Berlino e l’attore è tedesco, possibile che la Confederazione si riunirà proprio lì?

L’attore, intanto, posta già da diversi mesi sue foto dai camerini dei Leavesden Studios, come potete vedere:

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre e dovrebbero trovare conclusione a febbraio 2021 . Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro e in parte a Londra e a Berlino.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald al posto di Johnny Depp.

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

