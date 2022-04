A una settimana dall’uscita dinei cinema di tutto il mondo ( noi lo vedremo in anteprima alla mezzanotte del 13 aprile – prenota il tuo posto !), sono finalmente uscite le recensioni dell’atteso terzo episodio della saga.

RottenTomatoes, come sempre, ne raccoglie numerose – al momento il giudizio sembra piuttosto diviso tra chi ha apprezzato questo nuovo capitolo della saga e chi invece continua a non essere convinto dal franchise del Wizarding World.

Ecco la nostra traduzione delle sintesi di alcune delle recensioni principali, la nostra arriverà più tardi!

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE, LE RECENSIONI INTERNAZIONALI

USA Today – C’è un’enfasi rinnovata nei confronti delle creature magiche e un’altra piega decisamente politica al franchise. Si scava ancora di più in temi oscuri pur offrendo anche un lato decisamente divertente.

Variety – Non c’è un’altra saga cinematografica in grado di funzionare così bene con archi narrativi così complessi e divisi in più episodi, inserendo dettagli che sicuramente si risolveranno pienamente nei capitoli successivi.

The Guardian – Questa terza avventura è visivamente impressionante e molto bella, con un Eddie Redmayne ancor più Dickensione, anche se ci sono delle domande sulla timeline di Harry Potter.

The Hollywood Reporter – Dopo quattro anni, Animali Fantastici: i Segreti di Silente è finalmente arrivato, anche se più che un evento è una faticaccia.

Slashfilm – Lo spinoff migliore finora, anche se manca ancora la stessa magia.

The Playlist – Possiamo dire, con una certa sicurezza, che Animali Fantastici ha finalmente trovato la sua base. Quest’ultimo film è il più divertente e quello che tiene meglio in questo franchise relativamente nuovo. Quanto basta per non vedere l’ora che esca il prossimo film, anziché temerlo.

Indiewire – Il problema di questo intero franchise è che tempo fa ha scambiato la magia con dei trucchetti. Qualcuno tiri fuori una vera bacchetta e faccia un incantesimo a questa saga. Ha bisogno di tutto l’aiuto che riesce a ottenere.

Empire – I segreti di Silente non riesce a lanciare un incantesimo simile a quello di Harry Potter, ma con scene d’azione convincenti e momenti di genuino cuore, getta un po’ di luce nell’ora più buia del Wizarding World.

The Times – Quello che rimane è una storia vigorosa con un’anima inaspettata, diretta abilmente dall’elfo domestico David Yates.

Cinemablend – Animali Fantastici: i Segreti di Silente arricchisce il passato, con colpi di scena e tutto, e aggiunge nuove pieghe alla maglia di questo universo in costruzione.

Daily Telegraph – Per almeno un’ora è veramente impossibile capire il motivo per cui stia capitando quello che sta capitando, o come una scena sia collegata all’altra, o cosa stanno cercando di ottenere i personaggi.

Polygon – Un chiaro tentativo di raddrizzare la rotta si è trasformato in un pericoloso caso di deriva, con una saga priva di identità che viaggia in cerchi privi di senso alla ricerca di una nuova direzione sostenibile.

The Wrap – È difficile tenere a qualcuno dei molti, moltissimi personaggi di I Segreti di Silente, perché nessuno di loro ha una storia significativa o un suo arco narrativo.

Comicbook.com – Riesce a rimettere in carreggiata la saga con un’enfasi sui personaggi e sui legami con il resto del Wizarding World, ma tirarsi fuori dall’impiccio creato dai predecessori può definirsi a malapena un successo.

Screen International – Al terzo episodio, Animali Fantastici non riesce a toglierci l’impressione di essere una mera postilla della saga di Harry Potter.

Total Film – Diciamo solo che si guadagna decisamente quel titolo ammiccante, e che la serie assume finalmente un pò di peso emotivo.

Trovate tutte le notizie e le anticipazioni sul film nella nostra scheda.