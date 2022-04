Manca poco all’arrivo nei cinema italiani di– il cui titolo integrale è– e infatti ieri abbiamo potuto dare un’occhiata alle varie recensioni internazionali allo scadere dell’embargo sugli articoli.

Ma in aggiunta alle recensioni internazionali di Animali Fantastici 3 abbiamo anche potuto proporre la nostra recensione della pellicola perché, in Italia, l’embargo durava qualche ora in più.

Inevitabilmente, giunge anche il momento di andare a scoprire il punteggio percentuale che l’attesissima pellicola del Wizarding World ha ottenuto su Rottentomatoes. Punteggio che, lo ribadiamo, non è una media dei voti, bensì una percentuale che viene ottenuta tenendo conto di quelle critiche che vengono ritenute positive rispetto a quelle negative.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la pellicola prodotta dalla Warner Bros ha una percentuale di poco sotto alla sufficienza, il 59%, sulla base di 49 recensioni prese in esame.

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

