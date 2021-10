Animali Fantastici: I segreti di Silente, i primi dettagli sul volume “La magia del film”

A meno di sei mesi dall’arrivo nei cinema, si inizia a parlare di merchandise per

È già in prevendita, infatti, il volume di Jody Revenson dedicato a “La magia del film”, che sarà disponibile proprio nel giorno dell’uscita statunitense, il 15 aprile 2022. Il volume conterrà tutti i segreti sulla realizzazione del film e interviste a Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law, Jessica Williams, Alison Sudol, Dan Fogler e ad altri attori.

Il volume sarà come al solito edito da Insight Editions e conterrà anche elementi interattivi cartotecnici e immagini dal dietro le quinte e dal film.

Ecco la copertina provvisoria:

La sinossi del film:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo della magia. Impossibilitato a fermarlo da solo affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una missione pericolosa, in cui si imbattono in nuove e vecchie creature e si scontrano con la legione cresc.ente di seguaci di Grindelwald. Con la posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?