Variety riporta in esclusiva che è in sviluppo un film legato alla morte di Anna Nicole Smith, l’attrice e modella statunitense deceduta 17 anni fa a causa di un’overdose all’età di 39 anni.

Il film si intitolerà Trust Me, I’m a Doctor e sarà basato sull’omonimo libro del dottor Sandeep Kapoor. La prospettiva adottata sarà quella del medico di Smith, la cui vita fu completamente ribaltata quando fu implicato in un processo per la morte della modella visto che fu accusato di averle prescritto dei farmaci fatali.

Si tratta del secondo film su Anna Nicole Smith in sviluppo negli ultimi mesi visto che l’anno scorso è stato girato Hurricanna, film biografico con protagoniste Sylvia Hoeks e Holly Hunter.

Le riprese si terranno in primavera a Toronto, in Canada. Nei panni del medico troveremo Kal Penn, attore di Harold & Kumar che di recente ha lavorato ad American Horror Story, Nuvo Santa Clause cercasi e Scott Pilgrim: La serie (la voce dell’avvocato di Matthew Patel).

