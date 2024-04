In una nuova intervista con V Magazine, Anne Hathaway ha ricordato un episodio piuttosto spiacevole per dare un’idea di come fossero alcuni provini negli anni 2000 e cosa era richiesto per cercare di capire la chimica tra due attori per un film.

L’attrice non ha voluto nominare il film in questione ma ha voluto sottolineare come, per fortuna, certi metodi sono ora superati:

Erano gli anni 2000, ed era considerato normale chiedere ad un attore o un’attrice di baciare altri attori per fare un test sulla chimica tra i due, che tra l’altro penso sia il modo peggiore. Mi era stato detto che io ero stata presa e che sarebbero arrivati circa 10 ragazzi per fare il provino con me e se ero emozionata all’idea di baciarli tutti. Visto che invece che emozionante o eccitante lo trovavo disgustoso mi preoccupavo che fossi io quella strana, che ero io ad avere qualcosa che non andava. Ero molto giovane ma al tempo stesso sapevo benissimo quanto era facile essere etichettata come quella “difficile” e perdere tutto, così mostrai un finto entusiasmo e andammo avanti. Nessuno mi obbligò e furono tutti molto gentili con me, semplicemente all’epoca si faceva così ma, andando avanti, per fortuna ci siamo resi conto che possiamo fare di meglio e in modo diverso.

Cosa ne pensate del racconto di Anne Hathaway? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

