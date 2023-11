Un premio Oscar, una carriera iniziata a 16 anni e numerose pellicole iconiche e di successo (da Il diavolo veste Prada a I segreti di Brokeback Mountain). In 41 anni di vita Anne Hathaway sembra risplendere più che mai.

Tuttavia, come ricordato dall’attrice in un’intervista per Porter magazine, c’era chi le diceva che non avrebbe più recitato dopo i 35 anni:

Quando ho iniziato a recitare da ragazzina ero stata avvertita che la mia carriera sarebbe precipitata a 35 anni, che è una cosa che so che molte donne si trovano ad affrontare. Fortunatamente sono stati fatti dei passi avanti. Qualcuno mi ha detto l’altro giorno: “C’è così tanto di cui andare orgogliosi e ancora tanto da sistemare.”

Ha ricordato anche una domanda che le facevano quando era agli inizi della sua carriera e che trova angosciante.:

Mi sono appena ricordata di una delle prime domande che mi hanno fatto quando ho iniziato a recitare e avevo una conferenza stampa: “Sei una brava o cattiva ragazza?”. Avevo 16 anni.

La carriera di Anne Hathaway è stata lanciata dal suo ruolo come Mia nel film Pretty Princess e da allora non si è mai fermata. La vedremo presto in She Came to Me al fianco di Peter Dinklage e in Eileen, tratto dal romanzo di Ottessa Moshfegh.

