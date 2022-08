Anne Heche è morta a 53 anni

Anne Heche è morta oggi a 53 anni: l’annuncio è arrivato dopo che il suo portavoce, poche ore fa, aveva comunicato che l’attrice era tenuta in vita unicamente per verificare se fosse possibile donare i suoi organi. La famiglia ha confermato il decesso, a una settimana dallo spaventoso incidente automobilistico che l’ha vista schiantarsi con il suo autoveicolo contro una casa di Los Angeles rimanendo avvolta dalle fiamme. In molti avevano sperato che l’attrice potesse sopravvivere visto che le prime notizie avevano parlato di contizioni “stabili” e del fatto che avesse parlato ai soccorritori quando è stata estratta dal veicolo, ma l’8 agosto i suoi portavoce hanno comunicato che si trovava in condizioni “estremamente critiche” e che era finita in coma dopo una “gravissima lesione cerebrale anossica”.

Sono in corso indagini per determinare se l’incidente automobilistico sia stato causato dall’utilizzo di sostanze stupefacenti, e sono stati effettuati esami tossicologici sul corpo dell’attrice, che hanno rivelato la presenza di narcotici (ci vorranno settimane però per determinare se si tratti di sostanze già presenti nel sangue prima delle cure ospedaliere).

Nata in Ohio nel 1969, Heche è cresciuta a Chicago con la madre dopo la tragica morte del padre per AIDS. Durante il liceo inizia a studiare recitazione: nonostante un’importante offerta di lavoro da parte di una soap opera, decide di proseguire con gli studi.

Accetterà un altro lavoro in una soap, Destini, dopo il diploma, dove interpreta due gemelle. Sono i primi anni novanta: si trasferisce a New York e interpreta la parte di Laura nel film di debutto di Nicole Holofcener, Walking and Talking, inoltre ha una parte ne Le avventure di Huck Finn. Ma il suo primo ruolo di spicco è al fianco di Johnny Depp come sua fidanzata in Donnie Brasco, del 1997. Iniziano ad arrivare gli ingaggi in importanti film come Volcano, So cosa hai fatto, Sesso & Potere. In quegli anni inizia la relazione con Ellen DeGeneres, poco dopo il coming out di quest’ultima: rimarranno insieme per tre anni. Successivamente gira Sei giorni sette notti, con Harrison Ford, e nel 1998 è Marion Crane nel remake di Psycho diretto da Gus van Sant. Nella sua carriera ha partecipato anche a film come Birth di Jonathan Glazer, al fianco di Nicole Kidman, Spread al fianco di Ashton Kutcher, Rampart al fianco di Woody Harrelson, Cedar Rapids, Catfight e più recentemente The Vanished – l’ora della verità.

Ha avuto due figli: uno dal cameraman Coley Lafoon e uno da James Tupper, inoltre ha avuto una relazione di alcuni anni con Steve Martin.