Anne Heche non sopravviverà: lo comunica un portavoce dell’attrice, ricoverata in ospedale da diversi giorni dopo un grave incidente automobilistico, a USA Today. Heche si era schiantata con la sua auto la settimana scorsa contro una casa di Los Angeles, danneggiando la struttura e rimanendo coinvolta nell’incendio che si è sviluppato. I soccorritori hanno impiegato un’ora a spegnere le fiamme: l’attrice è rimasta gravemente ustionata e ha sostenuto una “gravissima lesione cerebrale anossica” contro la quale sembra non esserci più nulla da fare.

L’attrice cinquantatrenne è in coma, in condizioni critiche. Secondo il suo portavoce i famigliari hanno deciso di tenerla in vita per determinare se sia possibile donare gli organi, “essendo sempre stata determinata a farlo”, e hanno ringraziato “il personale dedicato e le fantastiche infermiere che si sono prese cura di lei al Grossman Burn Center del West Hills Hospital” di Los Angeles.

“Anne aveva un cuore enorme e ha toccato chiunque abbia incontrato con il suo spirito generoso,” si legge nel comunicato. “Più che il suo straordinario talento, considerava come un suo lavoro quello di diffondere gentilezza e gioia – soprattutto sensibilizzare sull’accettazione di chi si ama. Verrà ricordata per la sua onestà coraggiosa e a tutti mancherà la sua luce”.

Sono in corso indagini per determinare se l’incidente automobilistico sia stato causato dall’utilizzo di sostanze stupefacenti, e sono stati effettuati esami tossicologici sul corpo dell’attrice, che hanno rivelato la presenza di narcotici (ci vorranno settimane però per determinare se si tratti di sostanze già presenti nel sangue prima delle cure ospedaliere).

Nata in Ohio nel 1969, Heche è cresciuta a Chicago con la madre dopo la tragica morte del padre per AIDS. Durante il liceo inizia a studiare recitazione: nonostante un’importante offerta di lavoro da parte di una soap opera, decide di proseguire con gli studi. Accetterà un altro lavoro in una soap, Destini, dopo il diploma. Trasferitasi a New York, nel 1993 debutta sul grande schermo con Le avventure di Huck Finn. Nella sua carriera ha recitato in film come Donnie Brasco, So cosa hai fatto, Sesso & Potere e più recentemente The Vanished – l’ora della verità, oltre che alla sitcom Ellen e alla serie Ally McBeal. È stata legata al cameraman Coley Lafoon, da cui ha avuto un figlio; all’attore Steve Martin e a Ellen DeGeneres, e successivamente a James Tupper, da cui ha avuto un secondo figlio. I due si sono separati nel 2018.