Ant-Man 3: Corey Stoll parla di M.O.D.O.K. e della tristezza per una scena in particolare

In una recente intervista con Comicbook, Corey Stoll ha parlato del suo ritorno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei panni di M.O.D.O.K..

L’attore ha prima di tutto ammesso che mai si sarebbe aspettato di tornare a così tanti anni di distanza dal primo Ant-Man, specialmente nei panni di M.O.D.O.K. e ha aggiunto che Peyton Reed gli ha parlato di tale possibilità prima ancora di iniziare a scrivere la sceneggiatura.

Quanto a una delle sequenze di cui si è più chiacchierato online, quella in cui si vede il “posteriore” del personaggio:

Il primo giorno sul set sono stato nei loro uffici e mi hanno mostrato alcune illustrazioni e delle animazioni del personaggio. Mi hanno mostrato una versione preliminare di quella scena e ho iniziato a ridere istericamente. Era così divertente e geniale! Poi ho saputo che l’avrebbero tagliata, e così ho insistito tantissimo affinché la tenessero. Non posso prendermi il merito per il fatto che l’abbiano lasciata nel film, ma lo farò.

Ha poi parlato di una certa tristezza per la morte del personaggio:

Ho provato emozioni contrastanti, innanzitutto perché è una morte bellissima, quindi non avrei mai voluto che non ci fosse. Ma poi, anche se si può sempre trovare un modo per far tornare certi personaggi, le probabilità di tornare sono inferiori, perciò è stato triste.

Se dovesse tornare, vorrebbe che le cose fossero diverse:

Dopo aver spinto così tanto sul lato comico, sarebbe bello tornare a prima degli eventi di questo film e vederlo nei panni di questo organismo meccanico spaventoso progettato solo per uccidere. Ma non so se il pubblico lo prenderebbe seriamente dopo gli eventi di questo film, perciò sarebbe divertente vederlo veramente deciso a essere un Avengers.

