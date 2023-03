Ant-Man 3: Corey Stoll parla di M.O.D.O.K. e cita Shakespeare

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con THR, Corey Stoll ha parlato della sua interpretazione di MODOK in Ant-Man and the Wasp: Quantumania finendo per citare Williams Shakespeare.

L’attore ha commentato nello specifico la sequenza della dipartita del personaggio, riferendosi ai ruoli che ha interpretato a teatro:

In quella scena di morte, nella mente di MODOK, è come se giacesse assieme a Orazio. È come la morte di Amleto. Dall’esterno è divertente, ma dall’interno è tutto vero. […] So che si scherza quando lo si paragona ai ruoli shakespeariani che ho interpretato, ma i ruoli che ti spaventano sono i ruoli che hai bisogno di fare. Questo personaggio è stato così folle.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.