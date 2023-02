Ant-Man 3: David Dastmalchian sull’impatto di The Suicide Squad e di James Gunn

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel corso di una chiacchierata con Comicbook per la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, David Dastmalchian ha parlato dell’impatto avuto su di lui da The Suicide Squad e da James Gunn.

Ecco le parole dell’attore:

Girare The Suicide Squad ha avuto un grosso impatto su di me sia in quanto essere umano, sia per come mi approccio alla narrazione. La più grande influenza di quell’esperienza è stata trovarmi in presenza di James Gunn per cinque mesi, assistendo a come un narratore di quel livello lavorasse e apportasse cuore, pathos, commedia e azione ad una bellissima ricetta. C’è molto che James e Peyton [Reed, regista di Ant-Man 3] hanno in comune. Creano uno spazio in cui tu possa sentirti al sicuro, e poi si prendono dei rischi creativi. Mi sono sentito enormemente incoraggiato, e poi sono amici!

