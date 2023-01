Ant-Man 3: Jonathan Majors ha interpretato Kang in maniera completamente diversa rispetto a “Colui che rimane”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come riportato da Slash Film, nel nuovo numero di Total Film Jonathan Majors ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sottolineando di aver interpretato Kang in maniera completamente diversa rispetto a “Colui che rimane” in Loki.

Ecco le sue parole:

Sono estremamente fissato con il linguaggio perché quello che penso è che Colui che rimane sia Colui che rimane. Potrebbe o non potrebbe essere una variante di Kang il Conquistatore. Devo essere lucido per ricordarmelo, ma non ci sono somiglianze tra i due ruoli. Ho interpretato Kang per secondo… non ho neanche pensato per un attimo a Colui che rimane. Di proposito.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

