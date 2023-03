Ant-Man 3, Jonathan Majors sulle recensioni negative: “Non cambiano il modo in cui mi vedo”

Anche Jonathan Majors, l’interprete di Kang in Ant-Man 3, ha avuto modo di dire la sua in merito alle recensioni negative ricevute dalla pellicola dei Marvel Studios.

L’attore spiega a Variety che queste recensioni:

Non cambiano il modo in cui mi vedo. Sono solo dati. Io sono una performance all’interno di una storia. Una cosa che dico al mio team quando lasciamo una premiere qualora stiano leggendo le recensioni è “Come sta andando il film ?”. Cerco di pulire il mio piatto e prendermi cura della mia parte. La risposta può essere: “Tu sei ok, con te va bene. Stai piacendo”. E poi mi dicono del film. A volte il film è allo stesso livello, altre no.

Poi, parlando dei critici, aggiunge:

Sono persone. Che hanno un’opinione. Tutti hanno sempre delle opinioni. Lo so bene. Sono delle persone che scrivono le loro opinioni. Ma non sono i miei professori di Yale o insegnanti di recitazione. Sono persone che hanno dei figli, hanno una loro prospettiva, hanno un background religioso di un certo tipo o magari non lo possiedono affatto. Vivono in questa città e magari vogliono essere visti in certo modo oppure no. Guardo il dato aggregato ed è 47. Ma cosa significa 47 quando poi il box-office è quello che è? Cosa significano queste cose? Sono informazioni e ne sono al corrente. Magari se sei un critico di un certo livello ti conosco e capisco anche le tue posizioni.