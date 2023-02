Ant-Man 3: Jonathan Majors esclude che la “teoria del sedere di Thanos” possa essere efficace con Kang

Anche la nuova recluta dell’Universo Marvel, Jonathan Majors, è stata messa al corrente della ben nota teoria del “sedere di Thanos”. Secondo la teoria in questione, per debellare il Titano Pazzo bastava che Ant-Man entrasse, miniaturizzato, nell’ano dell’antagonista per poi farlo esplodere dall’interno tornando a grandezza naturale.

In un’intervista con IGN l’attore è stato prima messo al corrente della teoria, poi ha negato che possa essere efficace nel caso di Kang.

“Assolutamente no” ha ribattuto. “Kang è troppo sveglio, non si farebbe fregare. Fidati, non si sarebbe fregare“.

Ecco il video dell’intervista:

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

