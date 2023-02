Ant-Man 3: Katy O’Brian parla dei set pratici realizzati per il film

Tra i nuovi personaggi che ci sono stati presentati in Ant-Man and the Wasp: Quantumania c’è anche Jentorra, interpretata da Katy O’Brian.

Proprio di recente l’attrice ha avuto modo di parlare con ComicBook.com del cinecomic elogiando i set pratici realizzati per il progetto:

Penso non si tratti di quanti blue screen fossero presenti, piuttosto di quanto si siano impegnati nel costruire quel mondo, così da non essere tutto finto. È terra vera. C’erano piccoli fiori quantici in giro. Avevano ceste pieni di, non so, funghi quantici. Hanno popolato quel luogo con un sacco di comparse, abitanti quantici. Penso che la parte più surreale del tutto sia stata quella per cui tutti sono stati davvero in grado di lavorare, rendendo quel mondo reale. È stato davvero affascinante vedere questo lavoro, e ho apprezzato molto quello che hanno realizzato.