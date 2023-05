Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Tremila anni di attesa, Mixed by Erry, Women Talking. Questi sono i titoli che saranno disponibili in home video a giugno grazie a Eagle Pictures.

Potete leggere tutte le informazioni nel comunicato stampa:

IL RITORNO DI ANT-MAN, IL PREMIO OSCAR

“WOMEN TALKING”, LA VERA STORIA DI

“MIXED BY ERRY” E IL FANTASY “TREMILA ANNI

DI ATTESA” IN HOME VIDEO CON EAGLE PICTURES

Dal 31 maggio disponibile “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” film

del Marvel Cinematic Universe con le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray,

Michelle Pfeiffer e il premio Oscar® Michael Douglas. Il terzo capitolo

della saga diretto da Peyton Reed sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K e

una Steelbook da collezione sempre in 4K: tutte le edizioni

saranno arricchite da una card esclusiva, mentre quelle in Blu-ray,

4K e Steelbook 4K conterranno anche tantissimi extra.

Dal 7 giugno in arrivo “WOMEN TALKING – IL DIRITTO DI SCEGLIERE”,

vincitore del Premio Oscar® come Miglior Sceneggiatura non

originale, un inno all’amore verso le donne con un eccezionale

cast al femminile, edito in DVD e Blu-ray.

Dal 21 giugno in uscita la brillante commedia “MIXED BY ERRY” dell’acclamato

regista Sydney Sibilia che firma l’incredibile storia vera dei più grandi

pirati musicali di sempre, disponibile in formato DVD e Blu-ray.

Sempre dal 21 giugno arriva in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD lo spettacolare fantasy

con protagonista il Premio Oscar® Tilda Swinton, “TREMILA ANNI DI ATTESA”,

che segna il grande ritorno alla regia di George Miller

dopo il pluripremiato cult “Mad Max: Fury Road”.

Il ritorno di un amato supereroe Marvel, brillanti commedie italiane e spettacolari fantasy tra le release Home Video di giugno targate Eagle Pictures. Con un piccolo passo indietro, a partire dal 31 maggio arriva finalmente in Home Video “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” di Peyton Reed, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K: tutte le edizioni saranno arricchite da una card esclusiva, mentre quelle in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K conterranno anche tantissimi contenuti extra, tra cui gag reel e scene tagliate.

Il primo film del 2023 del Marvel Cinematic Universe vede nel cast le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Michelle Pfeiffer e il premio Oscar® Michael Douglas. Dopo le epiche vicende di Avengers Endgame, Paul Rudd (Scott Lang) torna a vestire i panni di Ant-Man insieme a Evangeline Lilly (Hope Van Dyne): insieme con le loro famiglie esplorano il Regno Quantico interagendo con strane nuove creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile.

Dal 7 giugno disponibile in DVD e Blu-ray “WOMEN TALKING – IL DIRITTO DI SCEGLIERE” di Sarah Polley, vincitore del Premio Oscar® come Miglior Sceneggiatura non originale, un inno all’amore verso le donne con un eccezionale cast al femminile che vanta nomi del calibro di Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy e Jessie Buckley. Il film racconta la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. Un’opera profonda ed emozionante.

Dal 21 giugno in uscita la brillante commedia “MIXED BY ERRY” di Sydney Sibilia, già regista di film acclamati come “L’isola delle rose” e “Smetto quando voglio”, che firma l’incredibile storia vera dei più grandi pirati musicali di sempre, disponibile in formato DVD e Blu-ray. Un film ricco di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti. Una commedia di grande intrattenimento.

Ancora dal 21 giugno disponibile in Home Video sempre grazie a Eagle Pictures lo spettacolare fantasy “TREMILA ANNI DI ATTESA”, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Un film sul potere della creazione e dell’immaginazione con protagonista il Premio Oscar® Tilda Swinton, qui diretta dal regista pluripremiato George Miller che torna dietro la macchina da presa dopo il pluripremiato cult “Mad Max: Fury Road”. Alithea Binnie (Tilda Swinton), benché soddisfatta dalla sua vita, ha sempre uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul, incontra un Djinn. Il Genio (Idris Elba), le propone di esaudire tre suoi desideri, in cambio della libertà. Ma Alithea è fin troppo colta per non sapere che nelle fiabe, i sogni non vengono mai realmente esauditi. Deciso a convincerla, il Genio inizia a raccontarle il suo passato straordinario e, sedotta dalla sua storia, Alithea finisce per formulare il più sorprendente dei desideri…

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate