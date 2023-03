Ant-Man 3: il design alternativo di MODOK in un concept preliminare

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il conceptual artist Aleksi Briclot ha diffuso in rete un suggestivo concept art da lui realizzato per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel da non molto arrivato in sala.

Il concept in questione ci mostra un look preliminare (e differente dal risultato finale) di MODOK, personaggio introdotto proprio nel cinecomic dei Marvel Studios.

