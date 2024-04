Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante la promozione stampa dell’horror Abigail (GUARDA IL TRAILER), Kathryn Newton ha potuto parlare anche di come la partecipazione a un film dell’orrore come quello appena citato differisca da quella di un cinecomic come Ant-Man 3 che, anzi, ha definito come “il lavoro più semplice” della sua carriera.

Parlando con CinePop ha spiegato che:

Credo che il film Marvel, in realtà (sia stato più semplice). Ma non so… Questo (Abigail) è stato, fisicamente, effettivamente più difficile di Ant-Man. Ant-Man è stato il lavoro più facile della mia vita. È stato davvero divertente… E questo è stato altrettanto divertente, ma è stato diverso. Avevamo un vero set, avevamo veri accessori, persone reali. Quindi qualsiasi ispirazione tu abbia si basa su ciò che sta accadendo proprio davanti a te e non ho dovuto inventare nulla, non c’era nessuno schermo verde. Ed è stato molto più liberatorio di quanto mi aspettassi.

FONTE: CinePop

