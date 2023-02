Ant-Man 3, Peyton Reed commenta le scene dei titoli di coda: “Ho diretto solo la prima”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione di un’intervista con ComicBook.com, Peyton Reed ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nello specifico delle scene dei titoli di coda.

“Ho diretto la prima, ovvero il Consiglio dei Kang” ha commentato il regista riferendosi alla sequenza che ha dato vita alle pagine di Avengers #267. “L’abbiamo realizzata come omaggio a una celebre tavola in cui si vedono tutte le varianti di Kang“.

Reed ha poi confermato che i personaggi che si vedono sono basati su Rama Tut, Scarlet Centurion e Immortus.

Quanto alla seconda, il regista ha spiegato: “Quella finale è semplicemente un’anticipazione della seconda stagione di Loki“.

Quanto alla seconda, il regista ha spiegato: "Quella finale è semplicemente un'anticipazione della seconda stagione di Loki".