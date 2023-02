Ant-Man 3 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Ant-Man and the Wasp: Quantumania – segna la terza volta di Peyton Reed alla regia di una pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Prima d’iniziare a collaborare con la divisione cinematografica della casa delle Idee subentrando, di fatto, a Edgar Wright alla regia del primo Ant-Man, il regista di Ragazze nel pallone e Yes Man, aveva già tentato di cimentarsi con un cinecomic proponendo alla Marvel, a inizio degli anni duemila quando la situazione era diversa e frammentata dal punto di vista produttivo, un film dei Fantastici 4 ambientato negli anni sessanta. Un progetto che non ha mai spiccato il volo. Peyton Reed ha però spiegato che “l’avventura di famiglia” di Ant-Man 3 tenta proprio di ricatturare in parte proprio l’energia tipica dei fumetti “vintage” dei Fantastici 4:

Sì, avevo sviluppato un film dei Fantastici 4 per circa un anno nel 2002 e nel 2003, mentre stavo finendo Abbasso l’amore, l’ho inseguito per un po’. Amo i Fantastici 4. Era il mio fumetto preferito da ragazzino e anche al tempo, un’era chiaramente pre Marvel Cinematic Universe. Ma divenne presto chiaro che la 20Th Century Fox non era intenzionata a produrre la pellicola che volevo fare io. Per questo, quando sono salito a bordo del progetto Ant-Man – e ora che ho avuto l’onore di dirigerne anche un terzo – ho cercato davvero d’incanalare il mio amore per i Fantastici 4 in Ant-Man. Sono in tutto e per tutto delle pellicole su una famiglia disfunzionale composta da supereroi. Questo film si avventura nel Regno Quantico che è un mondo bizzarro non dissimile dalla Zona Negativa dei Fantastici 4 […] Ho tentato in tutto e per tutto di prendere quella passione e di trasferirla in questo film. Ora che hanno davvero annunciato un nuovo film dei Fantastici 4, e adesso che mi sono grattato dal mio prurito dei Fantastici 4, non vedo davvero l’ora di vedere, da spettatore e su uno schermo IMAX, cosa farà Matt Shakman col suo film.