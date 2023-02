Ant-Man 3: il produttore parla dell’enfasi posta sugli Young Avengers

Comicbook ha intervistato il produttore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e gli ha chiesto un parere sul perché i film dell’Universo Marvel stiano ponendo così tanta enfasi sui Giovani Vendicatori.

Ecco le sue parole:

Beh, credo che i film di Ant-Man abbiano sempre avuto un aspetto generazionale. Nel primo film Ant-Man e Wasp erano Hank e Janet, poi quei titoli sono stati tramandati e adesso per certi versi il titolo passa a Cassie.

L’Universo Marvel ha questo passaggio di consegne uniche ed è bellissimo.

Credo che uno dei temi di questo film sia che la corsa non è mai finita. La lotta non è mai finita. Scott si è conquistato il diritto di fermarsi a prendere fiato e godersi la vittoria, ma questa giovane donna che non è più la bambina che ricorda è lì per ricordargli che no, la lotta non è finita. La nuova generazione ha bisogno di aiuto e i supereroi devono darsi da fare.