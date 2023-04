Come noto, Kathryn Newton ha preso il posto di Emma Fuhrmann quando è stato il momento di girare Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nel commento audio del film il regista ha parlato della scelta senza entrare nello specifico della sostituzione: “La Cassie di questo film è più grande di 5 anni rispetto agli eventi di Ant-Man and the Wasp, e io volevo qualcuno in quel ruolo che potesse tenere testa a Paul Rudd senza problemi“.

Ha poi aggiunto: “Doveva essere sveglia, astuta, divertente. E poi è un’atleta, è una golfista professionista e ha la fisicità giusta per il ruolo. Può passare perfettamente per la figlia di Scott Lang“.



