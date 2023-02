Ant-Man 3, il regista loda Jonathan Majors: “È un conquistatore”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in un’intervista con Screenrant, il regista Petyon Reed ha parlato di Jonathan Majors come scelta per interpretare Kang.

Il regista ha lodato le doti dell’attore, che presto vedremo anche in Creed III:

Quando ho scelto Jonathan per il ruolo? È bastato poco, avevo già messo gli occhi su di lui perché era così bravo e adesso è il suo momento. Prende il suo ruolo in maniera molto seria, è veramente dedito al suo lavoro e ha la fisicità di cui Kang aveva bisogno. È un conquistatore. Abbiamo parlato a lungo di come questo personaggio abbia vissuto il tempo in un ciclo continuo piuttosto che in maniera lineare; ha vissuto tutte queste esperienze, perciò cosa si prova a trovarsi faccia a faccia con lui? Fa paura. Questo senza contare che ha dovuto interpretare un personaggio, poi un altro personaggio e così via tutte le sue varianti. Tecnicamente sono tutte Kang, ma sono personaggi radicalmente diversi.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

