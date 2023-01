Ant-Man 3: il Regno Quantico del film sarà la versione Marvel del Dune di Jodorowsky

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Manca un mese all’arrivo nei cinema di Ant-Man 3, il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, è Ant-Man and the Wasp: Quantumania e così, dalla cover story di Empire magazine, continuano ad arrivare interessanti aneddoti e dichiarazioni sulla pellicola dei Marvel Studios grazie agli estratti proposti dalla versione digitale della celeberrima rivista di cinema e intrattenimento.

Parlando di quello che il film proporrà al pubblico in termini di follia e stranezza del Regno Quantico, lo sceneggiatore di Ant-Man 3, Jeff Loveness, spiega che sarà come vedere il Dune mai realizzato da Jodorowsky in salsa Marvel Cinematic Universe.

Lo scrittore dice infatti:

È un posto divertente. È un luogo senza limiti di creazione, diversità e vita aliena. È Jodorowsky’s Dune dentro al mondo Marvel.

Poi, sempre in riferimento al Regno Quantico, Empire riporta anche le considerazioni di Michelle Pfeiffer e Kevin Feige.

Cominciamo dalla prima che circa l’esperienza della sua Janet Van Dyne all’interno di quella dimensione dice:

Ha una lunga storia con Kang fatta anche di questioni irrisolte. Il Regno Quantico può cambiare una persona e puoi ritrovarti ad avere tutta un’altra vita in quel posto. Ed è qualcosa che lei non voleva.

Kevin Feige aggiunge:

Si tratta di scoprire come i cinque membri di questa famiglia s’interfaccino con questo ambiente e la scoperta di questa nuova realtà collegata a quello che la loro madre, o nonna, ha attraversato e la constatazione che lei è una combattente per la libertà molto conosciuta e molto potente all’interno del Regno Quantico. Un fatto che tutti loro ignoravano prima di finirci dentro.

Trovate tutte le informazioni su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà nei cinema italiani dal 15 febbraio distribuito dalla Disney.

FONTE: Empire