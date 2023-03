Ant-Man 3: lo sceneggiatore ha lasciato volutamente ambiguo il rapporto tra Janet e Kang

Durante una chiacchierata con IGN, Jeff Loveness — sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania — ha parlato del rapporto tra Janet e Kang nella pellicola.

Lo sceneggiatore ha ammesso di aver voluto lasciare volutamente ambiguo il rapporto tra i due personaggi:

L’ho lasciato intenzionalmente vago, ma chiaramente… diciamo che sono buoni amici (ride). A volte credo che ci troviamo in questa specie di mondo da video reazione di Youtube dove ogni dettaglio deve essere spiegato, e non credo mi piaccia. Credo ci sia magia in ciò che non viene detto e in quello che non viene detto esplicitamente. […] Ma sì, forse hanno fatto sesso, chi può dirlo?