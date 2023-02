Ant-Man 3: lo sceneggiatore parla del destino di Kang e definisce Magneto una fonte di ispirazione

Jeff Loveness ha parlato con Variety di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nello specifico di Kang, interpretato da Jonathan Majors.

Stando allo sceneggiatore del film, sembra proprio che la variante che abbiamo visto nel film sia stata definitivamente sconfitta:

Ha poi parlato delle fonti di ispirazione:

Forse è il fan di X-Men in me che parla, ma Magneto è il mio antagonista preferito in assoluto. È un cattivo così coinvolgente, perché nonostante tutto simpatizzi così tanto per lui. Con Kang abbiamo la grande occasione di avere un cattivo denso e vulnerabile in una lotta contro sé stesso, con gli Avengers che gli mettono i bastoni tra le ruote.