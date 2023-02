Ant-Man 3: lo sceneggiatore parla dell’ispirazione per la storia

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Intervistato da Variety lo sceneggiatore Jeff Loveness ha avuto modo di parlare delle ispirazioni che lo hanno aiutato a plasmare la storia di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cinecomic Marvel presto in uscita nelle sale.

Loveness ha rivelato di essersi ispirato ad alcuni progetti degli anni ’90:

C’è un sacco di cose in movimento nell’UCM. Ma c’è bisogno di concentrarsi su questa storia, la storia di un padre e sua figlia. Ho preso molta ispirazione dai film con Robin Williams degli anni ’90 e da quelli di Steve Martin. Come i padri da Il padre della sposa o Jumanji.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

